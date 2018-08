Inserita in Economia il 28/08/2018 da Direttore Emanazione Bandi afferenti il Settore Ittico Si porta a conoscenza dei potenziali beneficiari interessati che il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia ha emanato, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, una serie di Bandi per l’attivazione delle seguenti misure:

• misura 5.68 - Commercializzazione prodotti ittici; • misura 1.32 - Salute e sicurezza dei pescatori; • misura 1.38 - Reti e attrezzature per limitare l’impatto pesca su ambiente marino; • misura 1.42 - Valore aggiunto, commercializzazione, trasformazione e vendita diretta; • misura 1.30 - Diversificazione: pescaturismo e ittiturismo; • misura 1.40 - Rimozione dei rifiuti marini; • misura 1.41 - Ammodernamento ed efficienza energetica pescherecci; I suddetti Bandi sono indirizzati agli operatori del settore ittico: Pescatori, Armatori, Proprietari di imbarcazioni da pesca, Organizzazioni di Produttori (O.P.), Consorzi Gestione Pesca (Co.Ge.Pa.) che operano nel territorio della Regione Siciliana, per una dotazione finanziaria stanziata di complessivi € 11.503.050,00, articolati come segue:

- Bando 5.68 - Oggetto: Commercializzazione prodotti ittici - Beneficiario: Organizzazioni di Produttori (O.P.) - Dotazione: € 400.000,00 - Scadenza: 18 settembre 2018;

- Bando 1.32 - Oggetto: Salute e sicurezza dei pescatori pescatori, armatori e proprietari - Dotazione: € 1.587.470,00 - Scadenza: 1 ottobre 2018;

- Bando 1.38- Oggetto: Reti e attrezzature per limitare l’impatto pesca su ambiente marino - Beneficiario: pescatori, armatori, proprietari e organizzazioni pescatori- Dotazione: € 2.513.200,00 - Scadenza: 1 ottobre 2018;

- Bando 1.42 - Oggetto: Valore aggiunto, commercializzazione, trasformazione e vendita diretta - Beneficiario: armatori e proprietari - Dotazione: € 2.466.546,00 - Scadenza: 1 ottobre 2018;

- Bando 1.30 - Oggetto: Diversificazione: pescaturismo, ittiturimo - Beneficiario: pescatori - Dotazione: € 836.000,00 - Scadenza: 31 ottobre 2018;

- Bando 1.40 - Oggetto: Rimozione dei rifiuti marini - Beneficiario: Consorzi di gestione pesca (Co.Ge,Pa) e organizzazioni pescatori (O.P.) - Dotazione: € 1.800.000,00 - Scadenza: 31 ottobre 2018;

- Bando 1.41 - Oggetto: Ammodernamento ed efficienza energetica pescherecci - Beneficiario: armatori e proprietari - Dotazione: € 1.899.834,00 - Scadenza: 31 ottobre 2018.

I Bandi integrali e tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito del Dipartimento della Pesca Mediterranea al seguente Link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2018

Le domante di Finanziamento dovranno essere presentate entro i termini previsti da ciascun bando, anche presso uno degli Uffici Territoriali del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea .

Gli indirizzi ed i recapiti degli Uffici Territoriali si trovano al seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_LibroVerde/PIR_Servizio1

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Territoriale della Pesca di Marsala sito in C/da Bosco, 422 (ufficiopesca.marsala@regione.sicilia.it).