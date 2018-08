Inserita in Politica il 28/08/2018 da Direttore

INTERROGAZIONE 27 AGOSTO 2018 di Gaspare Gianformaggio, Consigliere comunale Trapani

Signori Assessori, signor Presidente del consiglio, signori colleghi consiglieri,

raccolgo numerose lamentele dei nostri concittadini che abitano nella via Virgilio e nelle strade adiacenti alla stessa. La via Virgilio, come tutti sapete, è una delle principale arterie stradali della nostra città. Intorno ad essa insistono numerose attività commerciali e numerose sono anche le abitazioni. Quindi non voglio soffermarmi sull´importanza della via che, tra l´altro, divide la strada ferrata dalle vie del porto ma voglio sottolineare il degrado che la caratterizza. Il manto stradale è pieno di buche, molti marciapiedi sono disastrati, l´illuminazione è scarsa ed in ogni caso non sufficiente, ma quello che lamentano numerosi abitanti della zona è la condizione delle aiuole, piene di erbacce e sporche. Soprattutto nel periodo estivo esse possono trasformarsi in focolai di infezioni, e chiedo per questo un intervento urgente di scerbatura e pulizia straordinaria.





Il mio ruolo, così come detto in precedente occasione, non è quello della opposizione ad ogni costo ma, piuttosto, quello di sottolineare in questa assemblea le necessità di interventi per la nostra città. Interventi che reputo utili per i nostri concittadini. E dunque, così come per la via Virgilio, chiedo: quali sono le iniziative che questa spettabile Giunta intende intraprendere per il vecchio deposito Sau nella zona di piazza Martiri di Ungheria? Si tratta di una struttura che senza dubbio richiede un intervento urgente sia per questioni di sicurezza che per l´utilizzo che di essa, una volta rinnovata, se ne potrebbe fare.





Inoltre, ci tengo a sottolineare la carenza di personale all´interno del palazzo Cavarretta. Una condizione che non facilita sicuramente il nostro operato durante le attività di commissione ma non solo.





L´estate volge al termine ed i nostri concittadini aspettano ormai da troppo tempo l´attenzione della pubblica amministrazione. Quindi, riconoscendo in tutti – maggioranza ed opposizione - la volontà di voler migliorare la nostra Trapani, Vi esorto a tradurre in fatti tutti gli impegni che avete preso durante la campagna elettorale coi trapanesi, gran parte dei quali Vi ha votato. Signor assessore Romano, la mia opposizione non sarà mai silenziosa ma serena e sincera nel riportare la realtà, tutto questo perché anche io devo tener fede agli impegni presi coi cittadini che mi hanno votato.





Gaspare Gianformaggio - Consigliere comunale Trapani