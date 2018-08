Inserita in Cronaca il 28/08/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di sicurezza su ponti e viadotti Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio



«Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di Castellammare». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede centrale dell’Anas ed alle sedi di pertinenza locale per chiedere un monitoraggio delle condizioni di sicurezza di viadotti e ponti nel territorio di Castellammare del Golfo.

«Alla luce dei recenti fatti di Genova ho chiesto un severo ed approfondito controllo delle strade, dei viadotti e ponti sul territorio comunale, di competenza dell’Anas, anche al fine di poter rassicurare i tanti cittadini che si sono rivolti all’amministrazione sollecitando i controlli -afferma il sindaco Nicola Rizzo-. Ho percepito una grande preoccupazione da parte dei cittadini ed anche per questo ho chiesto riscontro in tempi brevi».

«Occorre attenzione per il problema della sicurezza dei viadotti e ponti di pertinenza Anas ricadenti nel nostro territorio che questa amministrazione tiene in grande considerazione. Per questo -prosegue il sindaco Nicola Rizzo- volevo rassicurare tutti i cittadini castellammaresi, ed in particolare coloro che hanno fatto delle precise segnalazioni, che siamo già intervenuti presso tutti gli organi competenti per sollecitare un completo ed approfondito intervento straordinario di controllo anche del viadotto dello svincolo che porta a Castellammare dell’autostrada A29 ed il viadotto Acqualavite sulla s.s. 187 e di tutti i viadotti e ponti che si trovano nel nostro territorio».