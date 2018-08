Inserita in Sport il 28/08/2018 da Direttore Rettifica comunicato vendita Chelsea In data odierna è stato contattato il consiglio di amministrazione del Chelsea dal dinamico manager sportivo Alessio Sundas della Sport Man.

Il procuratore sportivo Alessio Sundas, si è proposto come intermediario per la compravendita del club londinese e ha invitato lo Zar Abramovich ad acquistare un club italiano così da poter fare un altro “miracolo” sportivo.

Per i Blues sono già stati contattati la società americana facente capo a Donald Trump, la Trump Organization LLC, e degli investitori di Dubai.

“Siamo sicuri che se c’è la volontà, si potrebbe chiudere un grande affare che porterebbe nel mondo del calcio dei grandi soggetti economici che darebbero fiducia e liquidità così da poter portare su nuovi livelli questo fantastico sport” con queste poche parole il sedicente manager toscano ha comunicato la questa operazione.

