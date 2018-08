Inserita in Cultura il 28/08/2018 da Direttore Ad Ardore Castello d´Autore con Diego Fusaro il prossimo 29 agosto per parlare di cultura e Sociale Nell’ambito del progetto di Inclusione Sociale, l’A.N.A.S. Calabria, al fine di dare un importante impulso ha organizzato ad Ardore, un incontro tra giovani ed anziani con Diego Fusaro! Il noto filosofo, seppur giovane, è già apprezzato a livello internazionale; il quale ritorna sulla locride dopo la visita realizzata sempre da A.N.A.S. Calabria con Gianfranco Sorbara nel novembre scorso a Bianco. L’ A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ente di terzo settore ha realizzato l’evento con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Ardore, all’emittente tv video Calabria ed altri sponsor del territorio, al fine di coinvolgere il piu alto numero di anziani e giovani i veri attori della serata. L’evento si terrà il 29 agosto nel castello feudale di Ardore in una ricca manifestazione culturale denominata “Castello d’Autore”. La serata vedrà la presentazione di due opere letterarie di altrettanti giovani scrittori d’origine Ionica, Ileana Speziale con “sedotta e scelerata” e Francesco Marzano con “la stirpe di fuoco”. Durante la manifestazione avverrà la premiazione della seconda edizione del premio letterario “Alfredo Filippone” e l’esibizione del gruppo musicale Mad Vintage, assieme alla testimonianza del prof. Lacava, noto bibliomotocarro. Modera il giornalista e scrittore Massimo Tigani Sava. L’inizio della manifestazione è stata programmata per le ore 20.