Inserita in Politica il 28/08/2018 da Direttore Messina - Conferenza stampa Mercoledì 29 Agosto h.11 SALA OVALE Le Associazioni Fare Per Cambiare e Sicilia Terra Nostra, partecipanti all´Avviso pubblico per la gestione del Centro Anziani di Villa Dante, terranno Mercoledì 29 Agosto alle ore 11 presso la Sala Ovale del Comune di Messina una conferenza stampa dove le due associazioni avranno modo di discutere lo stato attuale circa l´Avviso suddetto, come si ricorderà infatti tale avviso è stato oggetto di una lettera aperta da parte delle due Associazioni che richiedono l´espletamento delle procedure, si prende atto tuttavia che l´Amministrazione non ha dato risposta alcuna circa l´oggetto in alcuna forma. Alla conferenza stampa di Mercoledi P.V. sono anche stati formalmente invitati il Responsabile del procedimento Avv. Zaccone e l´Assessore con delega alle Politiche Sociali Dott.ssa Calafiore.

-Fare Per Cambiare