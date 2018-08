Inserita in Cultura il 28/08/2018 da Direttore LAURA L.: - Un silenzio durato cinquecento anni - in scena a villa Cattolica il libro di Sandy Di Natale e Vito Badalamenti Bagheria, 27/08/2018 - LAURA L "Un silenzio durato cinquecento anni" è lo spettacolo patrocinato dal Comune di Bagheria che si terrà giovedì 30 agosto a villa Cattolica, alle ore 21,00.

LAURA L "Un silenzio durato cinquecento anni" con la regia di SIKELIA SV (acronimo degli autori, registi attori, Santa Di Natale e Vito Badalamenti) è prima di tutto un libro scritto dallo scrittore italo americano Vito Badalamenti e da Sandy Di Natale.

La trama racconta della storia di Laura Lanza di Trabia, baronessa di Carini,. Oggetto di studi, ricerche e curiosità, di canzoni popolari e di romanzi il mito della baronessa di Carini è attuale perché nellŽimmaginario collettivo, lè Žarchetipo della storia del tradimento, dellŽamore consumato in segreto, ed uno dei più noti femminicidi della storia.

Nel caso dellŽevento bagherese il libro verrà presentato con unŽinnovativa forma spettacolistica che mette insieme, teatro, canto, e relatori.

"La formula già testata precedentemente da Santa Di Natale, regista drammaturga e coautrice insieme a Vito Badalamenti di LAURA L, ha come scopo lŽuso di una comunicazione dal forte potere suggestivo tipica dellŽarte, per arrivare al cuore dei relatori e predisporli a una relazione più fluida ed empatica allo scopo di catturare gli utenti e non appesantirli con tecnicismi" - spiegano gli stessi autori

Alla presentazione parteciperanno oltre ai registi-autori, lŽassessore alla Cultura Romina Aiello, la professoressa Loretta DŽAntonio e la project manager Katia Giordano. Tra gli argomenti di cui si discuterà: femminicidio; terrorismo mediatico e linguistico, arte e Chiesa.

A prendere parte allo spettacolo gli attori: Davide Leonardi; la cantante attrice Alessandra Gallina, la compagnia della Nunnata e le promesse della lirica: Iole Gaglio e Giuseppe Provenzano. Ospite dŽeccezione il tenore Daniele Lo Piccolo.