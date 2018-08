Inserita in Politica il 27/08/2018 da Direttore SOLIDARIETA’ AI VESCOVI ITALIANI PER UN GOVERNO RESPONSABILE, SOLIDARIETA’ AI VESCOVI ITALIANI



La vicenda della nave "Diciotti" lascia molte ferite nel nostro Paese e non sarà semplice sanarle tutte. Non è la nostra Italia quella che non difende il valore dell´accoglienza e della solidarietà e che non rispetta i diritti umani.

L´ Europa, ancora una volta, è risultata sorda alle richieste di una condivisa gestione del fenomeno migratorio e se, come tutto ciò non bastasse, si è aperto un ennesimo conflitto tra i poteri dello Stato, ovvero tra una parte del Governo e la Magistratura.

Non accettiamo un approccio che metta in secondo piano i diritti della Persona, dal cui rispetto si deve sempre imprescindibilmente partire anche per porre legittime rivendicazioni politiche. Il dialogo con l´Europa va condotto - sempre nel solco della legalità - anche dopo lo sbarco. Ma nessuno può restare indifferente a oltre 1600 morti in mare dall´inizio dell´anno ad oggi!

Il MCL di Sicilia condivide pienamente e sostiene la posizione di Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, di Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, di Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina e del Cardinale Franco Montenegro, che hanno mostrato il volto deciso e amorevole della Chiesa siciliana. Il MCL offre quindi la disponibilità dei propri volontari e delle proprie strutture per garantire l´informazione e l´orientamento legale, insieme ad altri servizi, a tutti i profughi che saranno accolti nelle prossime ore nelle Diocesi siciliane.

Il Presidente MCL Sicilia - Fortunato Romano Il Presidente ALS - MCL Sicilia - Paolo Ragusa