Inserita in Sport il 26/08/2018 da Direttore La Sicilia vince l’VIII Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” Non poteva esserci vittoria più bella di quella ottenuta oggi dalla Sicilia che a Gaggi (ME) conquista l’VIII Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” rompendo la catena di successi di Lombardia e Veneto che hanno letteralmente dominato le precedenti edizioni.

E il trionfo della squadra sicula arriva nella location più bella che poteva esserci: quella di casa! Alla prima trasferta meridionale di questo emozionante trofeo s’impone dunque una regione che in questi anni sta avendo una crescita importante nel fuoristrada e specialmente nell’Enduro.

A portare in alto i colori della Sicilia sono stati Giuseppe Arangio Febbo, Pierpaolo Mosca e Gennaro Utech, campione italiano in carica della categoria Debuttanti, che per tutta la giornata odierna hanno combattuto con gli ostili avversari nelle due bellissime prove speciali preparate ad hoc dal Motoclub Sicilia, organizzatore dell’evento. A completare il podio delle regioni sono state il Veneto (Colorio, Mei, Verona) e la Lombardia (Busatta, Ruffini, Cagnoni), mentre tra i motoclub il Val Luretta piazza le proprie formazioni al primo e terzo posto, con il club Sicilia inframezzo ad occupare la seconda posizione.

Come di consueto il weekend dedicato al Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” si è aperto con la colorata e bellissima sfilata delle squadre partecipanti. Il corteo, partito alle ore 17.30, ha percorso la via principale di Gaggi preceduto dal tipico carretto siciliano e dal gruppo Folk locale che ha allietato la cerimonia con canzoni sicule. Ad aprire ufficialmente la manifestazione i saluti del sindaco di Gaggi Giuseppe Cudari, del presidente del motoclub Sicilia Giuseppe Cagnina e del direttore di Gara Maurizio Musumeci. La parte istituzionale è proseguita con i saluti del Presidente FMI avv. Giovanni Copioli e del coordinatore Enduro Franco Gualdi che non hanno voluto mancare alla gara più bella della stagione; infine Andrea Chillemi ha dato il benvenuto ai presenti in qualità di vice presidente del Comitato Regionale FMI Sicilia.

Una ad una sono salite sul palco successivamente le regioni che oggi, domenica 26 agosto, si sono sfidate per conquistare l’VIII edizione del Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni”. Dalla Puglia alla Sicilia, passando per Abruzzo, Lazio, Piemonte, Marche, Umbria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le rappresentative regionali si sono presentate al pubblico dichiarando aperta ogni battaglia per la vittoria finale.

È stato un fine settimana davvero emozionante, con i piccoli campioni che come sempre ci hanno regalato grande spettacolo vestendo con orgoglio la maglia della propria Regione di appartenenza.

La stagione dedicata al MiniEnduro si conclude in questa bellissima location che solo isole come la Sicilia sanno regalarci. L’appuntamento è ora per la stagione 2019, sempre in sella a queste spettacolari moto in miniatura del tricolore MiniEnduro!