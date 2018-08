Inserita in Cultura il 25/08/2018 da Direttore Sedotta e sclerata, la vita oltre la malattia nel libro di Ileana Speziale Ha anche il patrocinio dellŽIstituto S. Anna, oltre che del Comune di Crotone e dell´Anmic, lŽiniziativa in cui il prossimo venerdì 31 agosto, nella sala consiliare del Comune di Crotone, verrà presentato il libro "Sedotta e sclerata", di Ileana Speziale.

Il libro racconta la storia di Emily, una ventenne impegnata a godere della giovinezza e a trovare il giusto equilibrio tra amore, passione e amicizia, alla quale il mondo sembra crollare addosso quando le viene diagnosticata una "strana" patologia. Emily, però, sostenuta dallŽaffetto di amici e genitori, non si rassegna e daŽ inizio ad una battaglia che la porterà a scoprire quanto sia fondamentale vivere con passione ogni attimo e a capire che nulla potrà mai cambiare la sua vita.

Dopo i saluti del presidente Provinciale dellŽAnas (Associazione nazionale di azione sociale)Dott. Franco Iona, sono previsti gli interventi dellŽassessore comunale alla Cultura Valentina Galdieri, del direttore sanitario dellŽIstituto S. Anna di Crotone Dr. Paolo Scola, del coordinatore fisioterapista dellŽAnmic Dr. Saverio Fontana, del presidente della sottosezione dellŽUnitalsi avv. Vincenzo Cizza, del coordinatore regionale dellŽAism Dott.Salvatore Lico. Conclude lŽautrice Ileana Speziale.