Inserita in Politica il 24/08/2018 da Direttore Infrastrutture. Lupo: su sicurezza governo riferisca in Aula “Chiederò al presidente dell’Ars Miccichè una seduta d’Aula affinché il governo riferisca sulla condizione di sicurezza di ponti, strade e ferrovie in Sicilia e sugli interventi necessari. È urgente realizzare il programma finanziato nella precedente legislatura con il Patto per la Sicilia per le infrastrutture e la sicurezza del territorio”. Lo dice il presidente del gruppo parlamentare PD Giuseppe Lupo.