Inserita in Cronaca il 23/08/2018 da Direttore

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Allerta meteo: il sindaco Nicola Rizzo invita alla prudenza

Il sindaco Nicola Rizzo invita la cittadinanza alla massima prudenza per l´allerta meteo delle prossime ore quando sono previsti temporali e condizioni meteo avverse.





Il sindaco Nicola Rizzo invita i cittadini a non uscire di casa durante le precipitazioni intense e non utilizzare le auto se non per motivi strettamente necessari, e in particolare a non sostare in locali bassi e seminterrati.









"Facendo seguito ad un avviso diffuso dalla protezione civile regionale che ha diramato lo stato di allerta meteo, abbiamo allertato protezione civile e vigili del fuoco che sono già in fase di controllo del territorio. Invito la cittadinanza alla massima prudenza e raccomando di non sostare in locali seminterrati, non uscire di casa se non per estrema necessità e prestare attenzione alla guida se ci si trova in auto al momento delle forti piogge previste nelle prossime ore ed evitare le zone esposte al vento per il possibile distacco di oggetti, rami e altri elementi". Il sindaco invita inoltre a prestare attenzione agli annunci diramati dalle autorità a mezzo stampa e tramite social.