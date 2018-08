Inserita in Cronaca il 23/08/2018 da Direttore MALFUNZIONAMENTO DEI PASSAGGI A LIVELLO. IL SINDACO: LA SITUAZIONE E’ DAVVERO INACCETTABILE Le continue disfunzioni che si verificano nei passaggi a livello della Città, chiusure prolungate o transito dei treni senza la protezione delle barre, ha spinto il Sindaco Alberto Di Girolamo a scrivere nuovamente a Rfi Italia. Questo il testo completo della missiva:



OGGETTO: Nota di contestazione – diffida per il malfunzionamento continuato dei passaggi a livello.

RFI- Direzione Territoriale Produzione Via Rocco Pirri, 24 90123 PALERMO rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

RFI- Direzione Produzione c.a.: Dott. Umberto Lebruto Via della Croce Rossa, 1 00100 ROMA u.lebruto@rfi.it

Con rammarico, e malgrado gli impegni assunti da Ferrovie dello Stato Italiane con mail PEC UA 31/5/2018 RFI-DPR-DTP_PA/PEC/P/2 018/004052, debbo ribadire a Codesta Direzione il ripetersi e il perdurare del cattivo funzionamento dei passaggi a livello dislocati nel territorio di Marsala. Come già segnalato nelle note precedenti (prot. 54562 del 08/07/2016, prot. 68566 del 12/9/2016 e prot. 50119 del 10.05.2018) si contesta sia la frequente chiusura prolungata di alcuni passaggi a livello sia, anche il non funzionamento delle barre di protezione che, a volte, rimangono alzate al transito dei treni. Si segnalano, in particolare, come da documentazione fotografica allegata, almeno tre episodi verificatisi nella giornate dEL 21 e 22 agosto 2018, in altrettanti diversi passaggi a livello del territorio:  Ore 12,30 circa (21/8) – Passaggio a livello (PLA 150 + 990) attiguo alla Stazione di contrada Terrenove-Bambina. Il treno in transito passa senza che le barre siano abbassate. (la foto è tratta da Tp24)  Ore 18,38/19,35 (21/8) – Passaggio a livello (PLA 161 + 06) sulla litoranea Marsala-Trapani poco prima della Lega Navale. Barre chiuse per circa un’ora. Episodio questo al quale ho assistito personalmente.  Ore 00,21 circa (22/8) – Passaggio a livello (PLA 160 + 652) di via Grotta del Toro. Barre chiuse per oltre venticinque minuti (ma forse anche di più) con le auto che fanno inversione di marcia per cercare strade alternative. Tutto ciò è davvero inaccettabile. Si tratta di episodi incresciosi che, purtroppo, si ripetono spesso, e che, oltre a suscitare giustamente malcontento, sono pericolosi per l’incolumità dei cittadini e perché possono essere causa di possibili ritardi, sia per gli interventi di soccorso (118, VVF, ecc) che per quelli di pubblica sicurezza. Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente, per l’ennesima volta, si rivolge a Codesta Direzione affinché intervenga con celerità, per mettere fine a questi inconvenienti che se dovessero continuare a verificarsi mi vedrebbero costretto – mio malgrado - a denunziarli alle competenti autorità. Si rimane in attesa di un cortese, urgente riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Sindaco (Dr. Alberto Di Girolamo)