Inserita in Cronaca il 22/08/2018 da Direttore Un ringraziamento al Presidente zonale di Civita, Mauro Bloise La Presidenza nazionale e la Direzione dell´Anas ringraziano il Presidente zonale di Civita, Mauro Bloise, per il lavoro svolto in occasione della tragedia delle Gole del Raganello. Com´è noto, purtroppo 10 persone hanno perso la vita travolte dalla piena del torrente- Solo per dovere di informazione, tra le prime Associazione ad intervenire sul posto è stata proprio la sede zona dell´Anas Civita che ha soccorso le prime persone tra cui i bambini ed in particolare il bimbo che poi è stato trasportato e salvato.

Un lavoro insostituibile ha dichiarato il portavoce che si è unito al ringraziamento che tutta l´Associazione ha rivolto a tutti soci Anas dello zonale e del provinciale.

Un plauso va anche all´amministrazione comunale che prontamente ed egregiamente ha svolto il ruolo di porre in essere quanto necessario.

Ai soci Anas che sono stati li due giorni instancabili va tutta la riconoscenza dell´Associazione. Ci si rammarica solamente per un piccolo episodio che ha visto, in qualche modo, coinvolto il Presidente zonale dell´Associazione, aggredito verbalmente da un soggetto non identificato, in un momento drammatico.

Negli ultimi cinque anni l´Anas, attraverso le proprie articolazione e le associazioni affiliate, è stata presente ovunque serviva personale armato di buona volontà per aiutare chi si trovava in difficoltà. Non ha mai aspettato ne autorizzazioni ne contributi ma è corsa ove serviva e serve aiuto.

Non sono ne le cariche, ne i titoli che risolvono i problemi, ma la capacità e competenza, soprattutto nei momenti di tragedia.

L´Anas è una Associazione di secondo livello è iscritta alla protezione civile in Sicilia con regolare decreto ed ha già avviato le procedura per l´iscrizione alla protezione civile di Roma. Allo stato non intende avviare le procedure per iscriversi in Calabria.