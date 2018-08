Inserita in Tempo libero il 21/08/2018 da Direttore

Chiù scuru di mezzanotti un po’ fari, mercoledì 22 agosto, a Torretta Granitola, in scena la commedia dialettale brillante per la regia di Elio Indelicato

Mercoledì 22 agosto, alle ore 21.30, nel piazzale antistante il piccolo golfo di Torretta Granitola (ex campetto da tennis), andrà in scena la commedia dialettale brillante in due atti “Chiù scuru di mezzanotti un po’ fari” di Giovanni Allotta per la regia di Elio Indelicato.

La commedia, che nei giorni scorsi ha riscosso grande successo di pubblico al Parco Archeologico di Selinunte, è promossa dall’associazione culturale Araba Fenice e patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione nell’ambito del palinsesto “Estate 2018” con la direzione artistica di Gianvito Greco.

Quasi come fosse uscita dalla penna del famoso commediografo francese George Feydeau, padre delle commedie brillanti, in cui situazioni a volte irreali e paradossali finiscono per trascinare il pubblico in un mix di risate e al contempo di riflessioni, lo spettacolo porta in scena le vicissitudini di una famiglia alle prese con serissimi problemi economici, dove i protagonisti, i coniugi Gianuzzu e Maddalena, sono sempre alla ricerca di come sbarcare il lunario.

«Non potevamo non accettare l’invito del sindaco Giuseppe Castiglione e dell’Amministrazione, che per la seconda estate consecutiva ci hanno voluto ospitare nell’incantevole piazzetta di Torretta Granitola – afferma il regista Elio Indelicato – Grazie anche a questo bellissimo scenario naturale siamo infatti sicuri che la commedia bisserà il successo dei giorni scorsi, in un momento particolare in cui la gente ha bisogno di una serata di divertimento che faccia magari dimenticare le quotidiane difficoltà. Ognuno di noi -continua Elio Indelicato - deve essere portatore sano della nostra Sicilia e fiero della nostra sicilianità, ecco perché vogliamo continuare e recitare solo copioni e testi in dialetto».

Fanno parte del cast artistico: Mimma Monachella, Sergio Signorello, Pippa Lo Sciuto, Federica Lo Sciuto, Mario Virtuoso, Salvatore Bascio, Lory Fontana, Giuseppe Fontana, Salvatore Graffeo, Maria Lo Sciuto.

Lo spettacolo sarà presentato dalla giornalista Francesca Capizzi.

Ingresso libero.