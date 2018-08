Inserita in Cronaca il 20/08/2018 da Direttore Isole Egadi: ritorna il Premio 91023, premiate le Eccellenze. Domenica 9 settembre, alle ore 21,30 presso la Piazza Matrice di Favignana si terrà la seconda edizione dell’evento “Premio 91023 – eccellenze isole Egadi” promosso dalla Pro Loco Isole Egadi. L’evento ha la finalità di assegnare riconoscimenti a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, sociale, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo delle Isole Egadi, collaborando alla loro valorizzazione e a crearne la storia e l’identità. Nella scorsa edizione l’evento ha visto fra i premiati, tra gli altri, personalità come l’ultimo Rais di Favignana Gioacchino Cataldo e l’assessore alla cultura della regione Sicilia Sebastiano Tusa, imponendosi come una vetrina qualificata per le Isole Egadi e per la provincia di Trapani. Queste le parole del sodisfatto Presidente Massimo Saladino : Anche quest’anno la Pro Loco Isole Egadi, nella convinzione che un turismo culturale di qualità può essere condizionato dagli appuntamenti culturali di questa parte del territorio siciliano, ribadisce l’appuntamento con i cittadini e i turisti delle Isole Egadi nella piazza principale di Favignana per parlare delle Egadi e delle loro eccellenze. Il direttore artistico della kermesse Filippo Peralta al lavoro per portare sul palco un mix di emozioni, infatti oltre alla premiazione delle personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, del sociale, dell’imprenditoria che hanno reso e stanno rendendo illustri le nostre Isole, la serata verrà allietata da proiezioni video, interventi musicali e artistici che permetteranno alla cittadinanza e ai turisti di farsi un’idea quanto più esaustiva sulle eccellenze e le bellezze peculiari presenti sulle Isole. Una carrellata di performance, biografie ed esperienze personali, artistiche e lavorative che racconteranno le Egadi, permettendo una riflessione su quello che fa di questi luoghi uno spazio unico ed indimenticabile. L’evento gode del Patrocinio della Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e del Comune di Favignana