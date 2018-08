Inserita in Tempo libero il 20/08/2018 da Direttore Cefalù: annullato il concerto del soprano Desirè Capaldo, spostato al 25 agosto A causa del maltempo che, secondo le previsioni metereologiche si abbatterà sulla Sicilia nei prossimi giorni, è stato annullato il concerto in programma il 20 agosto con Desirè Capaldo, che avrebbe dovuto interpretare le più belle colonne sonore dei film, in piazza Marina a Cefalù. Lo ha comunicato l’assessore al turismo, eventi e attività produttive Simone Lazzara. “Temiamo che il maltempo previsto, possa provocare dei danni a cose o persone, durante lo svolgimento del concerto – commenta il sindaco Rosario Lapunzina – e per tale ragione abbiamo ritenuto oppurtuno rinviarlo al prossimo fine settimana, nella data del 25 agosto". Il concerto si svolgerà sempre in piazza Marina a partire dalle ore 22:00.