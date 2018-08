Inserita in Politica il 19/08/2018 da Direttore MIMMO TUCCILLO : LA SUA MODA AD ARENA DEL MARE DI SAPRI “Arena del mare di Sapri… scenario unico di arte, musica e spettacolo”



La storica arena da sempre protagonista di grandi eventi si impreziosisce dei colori della moda e si inebria sulle note della musica di grandi artisti della scena nazionale e internazionale. Ad aprire la serie di spettacoli ci sarà il grande concerto di Nino D’Angelo il 20 Agosto e a seguire il giorno dopo sullo stesso palco il grande evento di moda sotto le stelle dove sfileranno i capolavori di Alta Moda e di Abiti da Sposa del celebre stilista “Mimmo Tuccillo”, protagonista dei grandi eventi della Moda Italiana e stilista di famosi personaggi dello spettacolo e della televisione. Le sue illustri firme abbellite da pregiati pizzi e ricercati cristalli saranno accompagnate dal peculiare e grande lavoro dell’hairstylist “Nicola Mariani” e “Lineaemme” e dai gioielli di luce di “Luce di Pegaso” che contribuiranno a creare delle opere d’arte che sfileranno in passerella sotto gli occhi di centinaia di persone. La serata sarà allietata dall’intervento di artisti dello spettacolo tra cui l’ambasciatrice della musica napoletana nel mondo la grande “Anna Merolla” e il famoso “Giosuè Bernardo” del gruppo “Nojazz”, e dalla presenza della dilettevole “Maria Bolignano”, regina del cabaret direttamente da “Made in Sud”. Esibizione di spicco sarà quella del giovane cantante italiano di bachata “Cosimo”, che dopo la sua partecipazione canora ai mondiali in Russia si fa portavoce nella sua terra della musica latina che gli ha permesso di conquistare il pubblico della bachata e non solo in giro per il mondo e in tale occasione presenterà il suo nuovo singolo “Tormento”. Ma le sorprese non finiscono qui numerosi saranno gli ospiti che prenderanno parte all’evento e lo renderanno unico nel suo genere… ma non sveliamo i particolari