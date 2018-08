Inserita in Cronaca il 17/08/2018 da Direttore TUTELA DEGLI ANIMALI, DA SETTEMBRE LO SPORTELLO AL COMUNE DANIELA CALFAPIETRA CONSIGLIERA DELEGATA DEL SINDACO Doppia apertura settimanale a cura dell´associazione GrottaferrataFido. Andreotti: "Cittadini sempre più sensibili a temi come la prevenzione al randagismo e le adozioni che anche per la nostra Amministrazione sono una priorità".





Il Comune di Grottaferrata, in ottemperanza al Regolamento Tutela degli Animali vigente dal 2011, si è dotata di uno Sportello Tutela degli Animali che si trova nel locale adiacente la sede municipale in piazzetta Eugenio Conti.

La gestione dello Sportello è stata affidata all´associazione GrottaferrataFido, già convenzionata con il Comune dal giugno del 2015 il cui personale composto da volontari sarà a disposizione dei cittadini da settembre il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,00. Il provvedimento è stato votato dalla giunta comunale.

Il sindaco Luciano Andreotti ha nominato delegata alla Tutela degli animali la consigliera comunale Daniela Calfapietra. "Attivare misure di prevenzione al randagismo e controllo delle nascite di colonie canine e feline sul nostro territorio comunale è una priorità per la nostra Amministrazione – ha detto il sindaco – così come lo è promuovere l´adozione di cani ricoverati presso strutture convenzionate con il Comune. In questo senso auguro alla consigliera delegata Calfapietra un buono e proficuo lavoro in un settore che so essere a lei particolarmente caro".

"Sono onorata di far parte di questa amministrazione" ha dichiarato la delegata Calfapietra.

"Lo Sportello comunale per la tutela e i diritti degli animali andrà ad esaudire ad una specifica esigenza dei cittadini che sono sempre più sensibili e attenti alla salute e benessere degli animali. Oltre a favorire la corretta convivenza tra uomini e animali – ha proseguito Calfapietra – lo Sportello sarà volto a a tutelare la salute pubblica e l´ambiente, promuovere, sostenere e incentivare iniziative ed interventi rivolti alla difesa degli equilibri ambientali che interessano le popolazioni animali. Tra le principali finalità avremo l´ informazione al cittadino sui servizi presenti sul territorio comunale e nell´ambito del distretto veterinario; la sponsorizzare l´adozione dei cani/gatti randagi ospiti di strutture sanitarie convenzionate con questo ente, la promozione di piani e programmi per la sensibilizzazione dei cittadini contro l´abbandono e il maltrattamento degli animali, l´educazione, il possesso, la corretta gestione degli animali da compagnia".

"Lo Sportello – ha detto ancora la consigliera Calfapietra - riceverà esigenze, suggerimenti e segnalazioni inoltrate da cittadini, enti, associazioni sugli animali presenti nel Comune di Grottaferrata e trasmetterli agli organi competenti; collaborerà con le associazioni animaliste e gli enti preposti alla tutela del benessere animale; promuoverà progetti programmi finalizzati alla tutela dei diritti e del benessere degli animali d´affezione; organizzerà eventi, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni specifiche, informative per la Tutela degli Animali, la lotta al randagismo; lo sviluppo di azioni, attività di censimento, cura e registrazione delle colonie feline del comune di Grottaferrata; anagrafe canina/felina comunale; collaborerà con gli organi di vigilanza e controllo territoriali in materia di randagismo. E´ stata inoltre anche creata una pagina facebook che sarà costantemente aggiornata, dove, insieme all´associazione Grottaferratafido onlus, inseriremo consigli utili per i nostri amici a 4 zampe. Vorrei ringraziare l´associazione Grottaferratafido onlus per la costante presenza sul territorio – ha concluso la consigliera Calfapietra- e per la grande collaborazione con l´Amministrazione comunale".