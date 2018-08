Inserita in Sport il 17/08/2018 da Direttore

SSD Marsala Calcio: Umberto Calaiò è il nuovo Coordinatore Settore Tecnico e Organizzativo, Fernando Granata il Responsabile Area Scouting

La SSD Marsala Calcio a r.l è lieta di comunicare che a partire dalla data odierna entrano ufficialmente a far parte della nostra famiglia due nuovi membri dello staff tecnico-dirigenziale. Il primo è un nome di spicco del panorama calcistico regionale e nazionale: Umberto Calaiò, classe 1971, fratello del noto attaccante di Serie A Emanuele, è un noto Agente di Mercato, che per molti anni ha lavorato come Consulente di Calciomercato, Direttore Sportivo e Scout, nonché responsabile del progetto “Equipe Sicilia”, squadra palermitana che accorpa gli svincolati siciliani di Serie D ed Eccellenza. L´ultima esperienza in ordine di tempo per Calaiò è stata quella di Osservatore per la regione Sicilia per il noto Direttore Sportivo Daniele Faggiano, al momento in Serie A con il Parma Calcio.

Fernando Granata, classe 1992, è un altro palermitano che a dispetto della sua giovanissima età collabora già da otto anni con Calaiò, in qualità di consulente e di Osservatore. Insieme, nel dicembre del 2016, curarono il mercato di riparazione del Licata Calcio in Eccellenza Sicilia, rinforzando la squadra gialloblu in modo tale che raggiungesse una salvezza forse insperata, proscenio della precedente stagione di alta classifica.

Il binomio fra i due si rinnoverà anche nel nostro staff, con Calaiò che sarà investito dell´importantissima e nuova di zecca carica di Coordinatore del Settore Tecnico e Organizzativo, grazie alla quale si occuperà di calciomercato (coadiuvato dal D.G. Girolamo Li Causi) come qualsiasi Direttore Sportivo, ma sarà anche la chiave di volta per la valorizzazione delle risorse umane nello staff e in dirigenza, figura voluta dalla Società per aiutare la stessa a trasformarsi da dilettante a professionistica, o quanto meno semi-professionistica. Granata, invece, sarà il Responsabile dell´Area Scouting, divenendo quindi fedele diretta per ragguagli di mercato ai direttori Calaiò e Li Causi.





Marsala, 17/08/2018