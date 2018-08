Inserita in Cronaca il 17/08/2018 da Direttore ITALIA IN LUTTO, DALLA ROMAGNA A GENOVA UN PONTE DI BRACCIA PER ALLEVIARE IL DOLORE Promotori dell´iniziativa i due artisti MrCubanito e Ciri Ceccarini, noti e amati in tutta la riviera. Clou della giornata al bagno 60 di Torre Pedrera



Da Rimini a Cesenatico domani, sabato 18 agosto, giorno di lutto nazionale, in concomitanza con i funerali delle 38 vittime della strage dovuta al crollo del ponte di Genova, le spiagge, i residenti, i turisti e i bagnanti della Romagna creeranno un grande ponte umano che idealmente unisca la riviera adriatica a quella ligure in un momento tanto doloroso per l´Italia intera.

Promotori dell´iniziativa sono gli artisti MrCubanito e Ciri Ceccarini, animatore, trasformista 27enne di origini siciliane l´uno, cantautore e showman riminese l´altro.

Francesco Gibilaro, MrCubanito, è coordinatore dell´animazione in numerosi bagni tra Rimini e Cesena e vera attrazione con la sua maschera drag queen Lola Star, amatissima in tutta la Romagna.

Ciri è una delle più belle voce del cantautorato locale. Vincitore di numerosi concorsi, finalista a Castrocaro e a Sanremo Giovani, impegnato nel sociale – come Gibilaro – nella lotta per i diritti civili delle persone lgbt.

Ciri è stato nel 2009 al Mei (Meeting etichette indipendenti) ideatore della manifestazione "Musica contro l´omofobia", iniziativa che ottenne il patrocinio del Ministro per le Pari Opportunità.

Francesco Gibilaro, due anni fa a Cesenatico, fu autore di un momento di raccoglimento simile a quello lanciato oggi: allora riuscì a creare un grande cerchio umano sulla sabbia in ricordo delle vittime della strage terroristica e omofoba di Orlando negli Stati Uniti.

Ciri in particolare aspetterà coloro i quali vorranno unirsi alla manifestazione di solidarietà e partecipazione presso il bagno 60 di Torre Pedrera. Rimini, 18 Agosto 2018