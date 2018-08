Inserita in Cronaca il 15/08/2018 da Direttore UN GRANDE DIPINTO RAFFIGURANTE “IL TONNO” ABBELLISCE LA SPIAGGETTA DI TORRETTA GRANITOLA Alla presenza del sindaco Castiglione si è svolta ieri l’inaugurazione dell’opera realizzata da due studentesse del Liceo artistico di Mazara



Un grande dipinto raffigurante “Il Tonno” abbellisce la spiaggetta di Torretta Granitola.

Alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione, del vicesindaco Nino Accardo, del presidente del Consiglio comunale Simone Tumminello, dell’assessore Valentina Accardo, del prof. Alberto Ditta, dirigente scolastico del Liceo artistico di Mazara del Vallo, del prof. Enzo Gandolfo e del presidente della Lega navale di Torretta, Giovanni Vaiana, si è svolta ieri l’inaugurazione dell’imponente opera realizzata su pannelli da due studentesse dell’istituto scolastico, Oriana Titone e Amani Alaya con il supporto del prof. Gandolfo.

Il dipinto è stato posizionato qualche giorno fa nella parete che sovrasta la piccola spiaggetta, apportando una significativa connotazione territoriale al già meraviglioso contesto naturale.

«Ringrazio tutti coloro che a vario titolo si sono adoperati per la realizzazione di questo bellissimo dipinto, collaborando con l’Amministrazione comunale in modo gratuito e volontario – ha affermato il sindaco Castiglione – Siamo veramente grati – aggiunge – a tutti i giovani artisti che, con tanto estro e creatività hanno riempito di simboli la nostra bellissima frazione. Grazie a questo dipinto e ai pannelli stradali di sicurezza decorati settimane fa, infatti, possiamo veramente affermare che la nostra meravigliosa borgata è veramente più ricca di colore e di calore».

Nell’ambito della serata, nella piazzetta dinanzi i locali della Lega navale, si è svolta anche una sfilata di moda curata dalla prof.ssa Maria Pia Panfalone, docente della sezione “Designer della moda”, con gli abiti realizzati e indossati dalle studentesse del Liceo artistico, che hanno riscosso molto apprezzamento da parte dal pubblico presente.

Dal punto di vista tecnico hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa anche l’ing. Ivano Ianini e l’ing. Francesco Rizzo, mentre la ditta Chiraema di Mazara ha fornito gratuitamente i colori per il dipinto.