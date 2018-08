Inserita in Cronaca il 14/08/2018 da Direttore Mazara del Vallo - GUASTO TELECOM Comune di Mazara del Vallo senza connessione di rete

Da un paio di giorni al Comune di Mazara del Vallo è assente la connessione internet a causa di un guasto alla rete Telecom che fornisce l’Ente.

L’Ufficio Innovazione ha prontamente avvisato i tecnici che sono al lavoro per riparare il guasto e ripristinare la perfetta funzionalità del sistema. Dalla Telecom hanno comunicato che il problema della fibra ha interessato una zona del Lazio che è quella da cui parte la rete per il Comune di Mazara del Vallo, garantendo massima celerità nella riparazione.

Mazara del Vallo, 14 Agosto 2018