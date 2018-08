Inserita in Cronaca il 14/08/2018 da Direttore Erice - CHIUSURA POMERIDIANA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 16 AGOSTO 2018 Si rende noto che con decreto sindacale n° 59 in data odierna è stata disposta la chiusura pomeridiana degli uffici del Comune di Erice per giovedì 16 agosto 2018.

Gli uffici saranno regolarmente aperti dalle 8,00 alle 14,00 mentre il rientro pomeridiano previsto nella suddetta giornata è stato posticipato a mercoledì 12 settembre 2018.