Inserita in Cronaca il 14/08/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Solidarietà alle vittime di Genova e plauso ai soccorritori “Tutta Confintesa Sanità si unisce al dolore per le vittime del crollo del ponte ‘Morandi’ sull’A10 a Genova. Un plauso a tutti i soccorritori e forze dell’ordine intervenuti sul luogo del disastro” dichiara così in una nota il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato.