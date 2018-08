Inserita in Cronaca il 14/08/2018 da Direttore Gli operatori del porto presso la Guardia Costiera di Marsala per apprendere la normativa vigente Ieri, 13 Agosto 2018, gli operatori del porto di Marsala sono stati convocati dal Comandante in carica, Tenente di Vascello Nicola PONTILLO, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala. L’incontro, che ha interessato coloro che esercitano attività di noleggio, anche occasionale, locazione, pesca turismo e traffico è servito ad esplicare in maniera esaustiva tutto ciò che la normativa vigente prevede in materia; la riunione ha così svolto una duplice funzione, in primis quella informativa, andando a fugare eventuali ombre nell’applicazione delle norme vigenti, col fine ultimo di smorzare eventuali forme di abusivismo o svolgimento irregolare delle attività.

Gli operatori, che hanno partecipato attivamente alla riunione, hanno inoltre manifestato le proprie problematiche e perplessità che sono state chiarite in modo preciso e puntuale.

Alla fine del simposio, è stato rilasciato a tutti gli intervenuti un plico contenente i punti fondamentali della normativa che interessa le attività marittime oggetto dell’incontro, così da avere sempre a portata di mano un riassuntivo prospetto di orientamento giuridico.

Informare, aggiornare e monitorare sono le parole d’ordine che identificano l’azione di Comando che si sta mettendo in atto, al fine di utilizzare il mezzo sanzionatorio solo quale ultimo estremo strumento per garantire il regolare svolgimento degli usi civili del mare a norma di legge e soprattutto in massima sicurezza.

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!

Marsala, 14 Agosto 2018