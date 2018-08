Inserita in Gusto il 13/08/2018 da Direttore Cefalù capitale del gusto con il Sicily Food Festival 2018 Dal 7 al 9 settembre nell’incantevole scorcio del lungomare cefaludese, il meglio della produzione agroalimentare siciliana

Una festa della cucina siciliana che si snoderà sull’incantevole scorcio del lungomare di Cefalù dal 7 al 9 settembre, per gustare tutto il meglio della produzione agroalimentare locale. Sarà questo il “Sicily Food Festival” 2018, organizzato dall’associazione “Kefood”, presieduta dal neoeletto Davide Merlino, che dal 2004 riunisce chef e professionisti di settore, per tre giorni di festa, formazione e promozione turistica. Una squisita esperienza culinaria realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana, e con dei partner d’eccellenza tra cui l’Università degli Studi di Palermo, il Parco delle Madonie e dei Nebrodi ,“Stal” corso di studi Scienze e tecnologie agroalimentari e Slow Food. Un villaggio del gusto anche “Gluten free” che per questa edizione vanta la preziosa collaborazione dell’AiC Sicilia, l’associazione italiana celiachia, in un susseguirsi di colori, sapori e profumi “made in Sicily”. Un evento che accoglierà le migliori aziende dell’Isola, creando un ponte di comunicazione tra soggetti pubblici e privati, intorno ai temi della valorizzazione degli alimenti siciliani e della promozione del territorio. Al centro di “Sicily food Fest” ovviamente la cucina siciliana, che sarà raccontata attraverso il punto di vista di professionisti di riconosciuta competenza, con la presenza anche di “Lumaca Madonita”, altro partner della manifestazione. Cefalù si prepara a diventare per tre giorni, “capitale del gusto” aprendo le porte della città a migliaia di visitatori provenienti da tutte le parti della Sicilia e non solo, per far scoprire oltre alle specialità culinarie del territorio, anche le sue bellezze paesaggistiche. Qualità ed eccellenza, saranno i must della manifestazione che punterà al concetto di condivisione e di amore per il buon cibo, che potrà essere degustato lungo un percorso dei sapori, che quest’anno per la prima volta, accoglieranno Aic Sicilia, all’interno della stessa area espositiva. Una partnership di grande valore, che consente di superare ogni tipo di barriera alimentare, offrendo degustazioni “gluten free”, insieme a quelli degli altri partecipanti, sottoponendoli al vigile controllo di AiC. Tutti i piatti risponderanno alla regola delle specialità e tipicità locali, che fanno parte della cosiddetta “Dieta Mediterranea” patrimonio dell’ UNESCO, grazie alla presenza di Idimed, l’Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del Mediterraneo, coniugando bontà, salute e produzione autoctona. La manifestazione per l’edizione porterà anche la firma dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, che si esibiranno in magnetici “Show Cooking”, cuore dell’evento, con i suoi migliori interpreti, che realizzeranno pranzi e cene all’insegna della cucina di altissima qualità. Pioggia di stelle cadranno sul cielo “infuocato” di Cefalù con la presenza dei più virtuosi chef stellati d’Italia, tra cui lo chef di costiera del ristorante “Le Calette”, Nunzio Tomasello, di origine palermitana, alla continua ricerca di fondere Terra e Mare in sapore, proprio come la costa che include acqua e terra in divenire, e Gioacchino Sensale, nominato "Ambasciatore del Gusto", interprete dell’eccellenza gastronomica mediterranea, con una cucina personale creativa, dallo stile sobrio ma accattivante. “Sono molto legato al Sicily Food Festival – ha dichiarato il neo- presidente di “Kefood” Davide Merlino - è una manifestazione che ho seguito sin dalla sua nascita e che ho visto crescere negli anni. Oggi da presidente metterò tutta la mia esperienza al servizio di questo evento, che mira prima di tutto, alla promozione turistica non solo di Cefalù ma di tutta la Sicilia. Stiamo lavorando a ritmo serrato – conclude – ci sono tante sorprese in cantiere, che saranno svelate nel corso dei prossimi giorni”. Tre giorni di gusto ma anche di masterclass, incontri formativi e seminari su focus tematici e soprattutto tanti spettacoli con concerti, artisti di strada e musica dal vivo. Grande adesione sul fronte dei vip, con la presenza del brillante presentatore Rai, che ama definirsi “gastrosofo”, Alex Revelli Sorini, che sul palco del “Sicily food Festival”, dirigerà l’orchestra dei sapori.