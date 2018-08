Inserita in Sport il 10/08/2018 da Direttore SSD Marsala Calcio: Domani mattina allenamento congiunto con il Salemi La SSD Marsala Calcio a r.l comunica che nella mattinata di domani, sabato 11 agosto 2018, alle ore 09:00 presso l´impianto sportivo “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti si terrà un allenamento congiunto fra la nostra Prima Squadra e quella del Salemi Calcio, compagine ai nastri di partenza del campionato di Promozione Sicilia 2018/2019, allenata dal tecnico marsalese mister Tony Putaggio. Infine, si ricorda il quarto allenamento congiunto stagionale, in programma per lunedì 13 agosto 2018 alle ore 17:00 a Castellammare Del Golfo (Tp) con il Castellammare Calcio ´94 (Eccellenza).

Marsala, 10/08/2018