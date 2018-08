Inserita in Cronaca il 09/08/2018 da Direttore Ritrovamento del 14esimo rostro nei fondali di Levanzo. I complimenti del sindaco Pagoto Il sindaco delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, si complimenta per la rilevanza scientifica e culturale dell’importante scoperta portata alla luce dalla Soprintendenza del Mare di Sicilia e dagli americani della Rpm Nauticale Foundation, riguardante il quattordicesimo rostro, scoperto dal 2004, che testimonia la cruenta battaglia navale tra flotte romane e puniche, nel 241 a.C., riemerso dai fondali a Nord-Ovest dell´isola di Levanzo. Il reperto - di probabile fattura punica - sarà restaurato all´interno dell’ex Stabilimento Florio di Favignana, che ospita una sala espositiva con sei rostri interi con epigrafi in latino e due danneggiati, anfore ed elmi montefortini, testimoni della guerra punica, e una sala cinema in 3D dove lo spettatore, grazie ad una sceneggiatura cinematografica, “vive” in circa dieci minuti, la battaglia delle Egadi realizzata con accurate ricostruzioni al computer, suoni, immagini e cartine geografiche con le rotte seguite dalla flotte proiettate sul pavimento.

“Ci complimentiamo per il nuovo ritrovamento – dice Pagoto - e per gli altri due rostri già individuati ad una profondità di 90 metri, che saranno riportati alla luce nelle prossime settimane”.