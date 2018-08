Inserita in Economia il 09/08/2018 da Direttore ETNA, UNA RISORSA PER TUTTO IL VINO SICILIANO Federico Lombardo di Monte Iato, eletto nel CDA del Consorzio di Tutela della DOC dei Vini dellŽEtna. Assegnate le deleghe ai sette consiglieri. Il COO di Firriato si occuperà di ricerca, rapporti con le Università e dellŽOsservatorio sui vini dellŽEtna.



Trapani – 8 agosto 2018 – "LŽEtna è una realtà del vino italiano che può generare vera eccellenza, con vini che possono confrontarsi con altre produzioni di pregio in Italia, come Langhe, Montalcino o Bolgheri". Da questa consapevolezza prende spunto la candidatura e lŽelezione diFederico Lombardo di Monte Iato a consigliere nel nuovo CdA del Consorzio di Tutela della DOC dellŽEtna, la scorsa settimana.

"Firriato è stato il primo marchio del vino siciliano – non originario di questo territorio - a credere sul potenziale di una viticoltura di montagna e dei vitigni autoctoni di tradizione, già agli inizi degli anni duemila. Ringrazio lŽAssemblea dei soci del Consorzio che ha saputo cogliere, con spirito unitario e collegiale, il senso di una squadra impegnata a realizzare – a 50 anni dalla nascita della DOC dellŽEtna (1968) – un programma che punta a ridefinire politiche e strumenti in grado di sviluppare, soprattutto a livello internazionale, una più adeguata conoscenza dei vini e del sistema rurale e vitivinicolo espresso dal vulcano più grande dŽEuropa. LŽEtna merita un posto di primissimo piano e tutto il sistema deve essere coerente con i valori che lŽEtna riesce ad esprimere. Sono convinto - ha proseguito Federico Lombardo di Monte Iato- che con la guida di Antonio Benanti e la collaborazione di tutti i consiglieri, porremo il giusto abbrivio verso obiettivi importanti come lŽErga Omnes, uno studio più stringente sulla zonazione delle diverse aree che compongono il territorio della DOC e, non meno importante, una rilettura del disciplinare di produzione che valorizzi ancor di più lŽunicità dei vini dellŽEtna e i territori di produzione".

In merito alla delega su Ricerca, Università, Centri di alta formazione e Osservatorio di mercato, Federico Lombardo di Monte Iato ha sottolineato lŽimportanza di un nuovo strumento di studio e valutazione costituito, appunto, dallŽOsservatorio sui vini dellŽEtna: "Sarà un organismo scientifico e professionale, chiamato a raccogliere dati ed elementi che possono aiutarci a definire il profilo del sistema Etna nel suo complesso: dalla viticoltura di precisione, micro-vinificazioni e ricerca del DNA, cloni e selezioni di vitigni autoctoni. Ma anche lŽosservatorio del mercato, strumento principe per far conoscere al mondo del vino lŽandamento dellŽEtna per assumere le giuste decisioni e tutelare tutti: dai piccoli coltivatori ai grandi marchi che sono presenti sullŽEtna".

Firriato oggi sullŽEtna punta moltissimo. Cavanera è al centro di questo progetto che conta oltre 70 ettari in produzione o appena impiantati e la realizzazione di una nuova cantina di vinificazione e affinamento, i cui lavori sono appena iniziati. Un piano di sviluppo sullŽEtna con cui Firriato potrà rispondere ad una domanda di vini dellŽEtna sempre più significativa.

* * *

Fondata nel 1984, la Firriato è unŽazienda vinicola siciliana con una caleidoscopica produzione di 4.5 milioni di bottiglie lŽanno. Organizzata in 6 tenute dal caratteristico microclima, la mission della Firriato è di esplorare le ecletticità dei terroir della Sicilia, oggi considerata un vero e proprio continente vitivinicolo, tutelandone il pregiato patrimonio ampelografico autoctono. 380 ettari di vigneto sono curati e coltivati con passione in regime di agricoltura biologica certificata, suddivisi in tre contesti produttivi eterogenei e complessi: dallŽAgro di Trapani e la sua millenaria tradizione vitivinicola, alla potenza del Terroir dellŽ Etna e alla sorprendente viticoltura di mare dellŽisola di Favignana. Firriato è un pioniere nella viticoltura di precisione, una tecnica che non massifica la produzione di un vigneto, ma ne valorizza invece ogni singola pianta ed il ventaglio di espressioni che uno stesso vitigno può rivelare in contesti pedoclimatici distinti. La dedizione e lo zelo delle pratiche enologiche volte al rispetto della sostenibilità ambientale sono parte integrante della filosofia produttiva della Firriato che, anno dopo anno, ha continuato a conquistare i mercati internazionali per la qualità e lŽeleganza dei suoi vini. Firriato è presente in 48 paesi con i suoi vini, espressione sapiente del terroir siciliano. Per maggiori informazioni: www.firriato.it