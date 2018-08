Inserita in Sport il 08/08/2018 da Direttore Sundas contatta la Juventus: Sturaro e Benatia per un top player Il procuratore sportivo Alessio Sundas con il suo staff di collaboratori oggi ha contattato la Juventus per proporgli di fare da intermediario per le cessioni, o prestiti, dei cartellini del difensore Benatia e del centrocampista Sturaro.

Il Sundas vorrebbe avviare una trattativa per portare Sturaro alla Fiorentina o alla Lazio, club dove il giocatore potrebbe portare un grande aiuto a centrocampo e grazie alla sua esperienza dare sicurezza e forza ai suoi compagni; viceversa il marocchino è stato proposto all´Arsenal e al Borussia Dortumund squadre sicuramente interessate al difensore.