Inserita in Cultura il 07/08/2018 da Direttore Legalità e Cultura - Alcart Festival IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA IX EDIZIONE! 16 e 17 Agosto 2018 | Alcamo | Trapani



Alcart Festival - Legalità e Cultura anche quest’anno propone, nelle due giornate, un programma ricco di appuntamenti, dai laboratori per in più piccoli agli incontri con gli autori, dalle proiezioni di cortometraggi d’autore ai concerti di musica classica e poesie, in un percorso lungo il perimetro del Centro Storico di Alcamo che termina con la splendida cornice del Parco Sub-Urbano, polmone verde della città, dove ogni sera si succederanno artisti acclamati e nuove leve dello scenario indie-pop italiano.

Appuntamenti da non perdere, sotto il segno dell’arte e della condivisione, che da sempre animano lo spirito di questo Festival, ormai giunto alla nona edizione, e che negli anni ha visto moltiplicare il numero di presenze, grazie al costante impegno dell’organizzazione formata da volenterosi ragazzi al servizio della comunità per la diffusione di cultura e buone pratiche come strumento di coesione sociale.

La conferma arriva della cittadinanza, dal numero di persone e turisti da tutta la Sicilia, che il festival richiama in città, grazie ad un’offerta sempre più ampia di attività e di appuntamenti.

Attenzione particolare è rivolta alla curatela artistica con esposizioni e performance di artisti emergenti nell’ambito delle arti visuali, della pittura, della fotografia e delle installazioni, proponendo dibattiti e riflessioni collettive su temi sempre nuovi e stimolanti.

Da anni le associazioni promotrici, Creattiva e Kepos, sono impegnate nella diffusione del valore della cultura e della legalità tra i più giovani, grazie all’impegno dei tanti volontari che lavorano in sinergia tra loro, anche con “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e l’Associazione Antiracket e Antiusura di Alcamo, dimostrando così una forte interazione con il territorio. Perché è proprio con la cultura e la legalità che si seminano la consapevolezza ed il senso civico necessari per il cambiamento.

Vi aspettiamo numerosi per questa nuova edizione ricca di novità, buona musica e temi interessanti su cui riflettere e confrontarci.



>> Mercoledì 16 Agosto 2018 <<

Ore 18:00 | Strettalafoglia - Corso Stretto • ALCART MINI-LAB - “Bambini nel dipinto” a cura di Strettalafoglia > Ore 18:30 | Caffè Nannini • INCONTRO CON L’AUTORE - “Portella Della Ginestra. Primo Maggio 1947. Nove sopravvissuti raccontano la strage” di Mario Calivà (Navarra Editore) > Ore 18:30 | Parco Suburbano • WORKSHOP - “Autorganizziamoci” a cura di Vito Pipitone e Leonardo Ruvolo > Ore 19.30 | Chiesa dell’Annunziata • CONCERTO - Wind String Quartet con Beatrice Milito, Roberta Marcello, Eliana Di Prima, Sergio Mirabelli > Ore 20:30 | Atrio Via Florio 3 • PROIEZIONE - “Ccà semu” di Luca Vullo > Ore 22:00 | Parco Suburbano • MUSICA LIVE - I Giocattoli 􂀖 Viito 􂀖 Selton



> Giovedì 17 Agosto 2018 <<

Ore 18:00 | Strettalafoglia - Corso Stretto • ALCART MINI-LAB - “L´arte è dei ragazzi” a cura di Strettalafoglia > Ore 18:30 | Caffè Nannini • INCONTRO CON L’AUTORE - “Francesco Serio. La madre” di Franco Blandi (Navarra Editore) > Ore 18:30 | Parco Suburbano • WORKSHOP - “Autorganizziamoci” a cura di Vito Pipitone e Leonardo Ruvolo > Ore 19:30 | Chiesa dell’Annunziata • CONCERTO - “La strada per il Mare” – Concerto di Poesie di Leonardo Sparace > Ore 20:00 | Atrio Via Florio 3 • PROIEZIONE - “Oreto The Urban Adventure” di Igor D’India > Ore 22:00 | Parco Suburbano • MUSICA LIVE - I Camillas 􂀖 Colombre 􂀖 Meganoidi