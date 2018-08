Inserita in Cultura il 07/08/2018 da Direttore Osiamo il bene, opponiamoci alla paura L´esperienza delle migrazioni sia vissuta come apertura di umanità più coraggiosa e fraterna

L’omelia del vescovo Pietro Maria Fragnelli nella festa di Sant’Alberto degli Abbati, patrono della città di Trapani e patrono secondario della Diocesi



La concelebrazione eucaristica si sta svolgendo in questo momento nella Cattedrale “San Lorenzo”: tra circa un’ora la processione nel centro storico dove forte era radicata la devozione al santo carmelitano e i “botti” a Palazzo Cavarretta.

"Chiediamo l’intercessione di sant’Alberto affinché il travaglio locale e regionale, nazionale e internazionale di fronte al complesso fenomeno delle migrazioni non sia più esperienza di morte, ma apertura verso una umanità più coraggiosa e fraterna. E perciò stesso più gioiosa e meno aggredita da forze del male e della illegalità. – ha detto il vescovo Pietro Maria Fragnelli nell’omelia per la Santa Messa Pontificale per la festa di Sant’Alberto degli Abbati, carmelitano e patrono della città di Trapani - San Paolo ci ripete: ‘Non ci perdiamo d´animo’. Osiamo il bene e la bellezza, la fraternità e la verità, la gioia e la condivisione! Osiamo opporci a ogni paura. Il compito dei santi e di tutti coloro che hanno fatto esperienza della gioia del Vangelo consiste esattamente nel farsi ‘servitori di tutti’ a causa di Gesù, così anche noi dobbiamo servire e non servirci degli altri – ha continuato il vescovo nel suo appello - Il servizio universale è nelle fibre profonde del cristianesimo. Sant’Alberto ha interpretato la spiritualità carmelitana come invito a risalire alla sorgente del Vangelo diventando contemplativo e missionario nella Sicilia del suo tempo. Chi approda sul nostro territorio ha certamente fame di pane, di vestiti, di prospettive politiche ed economiche; ma ha anche fame di luce e di senso. I discepoli di Gesù – ci ricorda il Vangelo – sono chiamati ad essere ‘luce per tutti quelli che sono nella casa ’, nel mondo abitato di oggi".