Inserita in Salute il 07/08/2018 da Direttore Salute. Ars: ok ordine del Giorno PD per mantenere obbligo vaccinazioni in Sicilia "Vanno adottati tutti i provvedimenti affinché sia mantenuta l’obbligatorietà delle vaccinazioni infantili per l’accesso a scuola sin dal prossimo anno scolastico”. Lo prevede un ordine del giorno del PD accettato dal governo regionale come raccomandazione

“Il governo nazionale – si legge nel documento approvato dall’Aula - ha presentato un emendamento al ‘decreto milleproroghe’ che rinvia all’anno scolastico 2019/20 il divieto d’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia per i bambini non in regola con l’obbligo vaccinale. La mancata applicazione della sanzione consentirebbe, di fatto, una pericolosa deroga all’obbligo delle vaccinazioni che mette a rischio la salute pubblica”.

“La Sicilia – dicono i deputati PD - è una delle regioni nelle quali si sono registrate percentuali sulle coperture vaccinali inferiori alla media nazionale e, in ogni caso, al di sotto della percentuale del 95% ritenuta dall’OMS ottimale perché si verifichi il cosiddetto ‘effetto gregge’, che consente un’efficace protezione per la popolazione”.

“Il diritto alla salute è un bene primario che le istituzioni, a tutti i livelli, devono garantire. L’articolo 32 della Costituzione – si legge ancora nell’Ordine del Giorno - lo definisce quale ‘fondamentale diritto dell’individuo’, nonché ‘interesse della collettività’, con ciò legittimando trattamenti sanitari orientati a difendere la salute di tutti anche a prescindere dalla volontà del singolo, purché previsti per legge”.

martedì 7 agosto 2018