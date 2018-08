Inserita in Cronaca il 07/08/2018 da Direttore Mazara del Vallo PROSEGUONO LE RICERCHE DI VINCENZO BRUNO Da sabato 4 Agosto non si hanno notizie del settantaquattrenne



Proseguono incessanti le ricerche di Vincenzo Bruno, 74enne mazarese del quale non si hanno più notizie dalla giornata di Sabato 4 Agosto. L’anziano mazarese, con alcuni problemi di memoria, si è allontanato dalla propria abitazione di Via Chioggia a Mazara del Vallo e da allora si sono perse le sue tracce. Le Forze dell’Ordine, dopo il tavolo tecnico in prefettura convocato dalla dott.ssa Ferrante e l’istituzione del posto avanzato dell’unità di crisi presso il Comando di Vigili del Fuoco di Mazara, stanno perlustrando, anche grazie all’aiuto delle squadre cinofile, il territorio mazarese, soprattutto la zona ovest della Città dove Bruno è stato avvistato l’ultima volta sabato mattina.

Polizia Municipale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato con il supporto della protezione civile comunale e dei volontari, da domenica pomeriggio setacciano il territorio per ritrovare l’anziano mazarese.

A coordinare e condurre le ricerche il Comando dei Vigili del Fuoco coadiuvato da tutte le Forze dell’ordine e dalla Protezione Civile comunale.

Vincenzo Bruno, del quale si allega foto, il giorno della sua scomparsa indossava bermuda beige e una camicia a quadri azzurra.

In caso di avvistamento o di informazioni utili contattare immediatamente le Forze dell´Ordine.

Mazara del Vallo 07 Agosto 2018