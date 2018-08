Inserita in Tempo libero il 07/08/2018 da Direttore

Planetario Villa Filippina PA - LA NOTTE DI SAN LORENZO

“LA NOTTE DI SAN LORENZO”

10 agosto 2018 – “Planetario Villa Filippina PA”

P.zza San Francesco di Paola, 18

Palermo: Venerdì 10 agosto, IL PLANETARIO e OSSERVATORIO DI VILLA FILIPPINA, ormai un punto di riferimento in città per la diffusione e la divulgazione della scienza astronomica per le scuole e il pubblico, propone una serata di osservazioni astronomiche in occasione della “Notte di San Lorenzo”. Sulle terrazze monumentali della villa verranno posizionati diversi strumenti con operatori che introdurranno l’osservazione con un percorso dedicato al fenomeno delle stelle cadenti e con una presentazione delle costellazioni e pianeti visibili, anche ad occhio nudo, in questa estate 2018. L’evento avrà inizio già dalle 20:30 ora in cui il cielo comincerà ad oscurarsi e proseguirà sino alla mezzanotte, orario in cui comincerà proprio il culmine delle “Perseidi”, residuo di passaggio cometario, con il radiante già alto nel cielo.





Sostando sul prato o sulle terrazze della Villa, si potrà seguire il fenomeno delle “Stelle Cadenti” guardando in direzione Nord-Est sotto la famosa Costellazione di Cassiopea e provare a scorgere con il naso all’insù qualche scia luminosa tra le stelle. Il fenomeno riguarda in realtà l’impatto in atmosfera di minuscoli frammenti di comete o asteroidi che per un periodo di circa 15 giorni precipitano incendiandosi nella nostra atmosfera realizzando delle scie luminose. Sarà possibile inoltre osservare ai telescopi Giove, Saturno e Marte, i 3 pianeti protagonisti di questa estate.





La notte del 10 agosto è uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. L’evento diviene occasione annuale di realizzare una serata a carattere scientifico e culturale in cui avvicinare il pubblico a queste tematiche e a questi fenomeni.





I partecipanti potranno inoltre visitare le sale del museo astronomico con una guida che illustrerà il sistema solare, compreso nel percorso. All’interno di Villa Filippina sarà possibile cenare o bere un drink all’interno dell’area bistrot aperta già dalle ore 19:00 gestita da ALI e PPP Burgher.





Per maggiori informazioni è possibile contattare gli operatori al 328 3669549 o inviare una mail a planetariopalermo@gmail.com. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.planetariovillafilippina.com





Ticket adulti € 4,00 – bambini ingresso gratuito.