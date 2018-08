Inserita in Tempo libero il 06/08/2018 da Direttore

Martin Garrix dichiarazioni

Martin Garrix (11 Agosto) e Sean Paul (12 Agosto) al Parco Archeologico di Selinunte

Garrix: “Il Parco Archeologico di Selinunte è uno dei posti più belli anche per fare uno spettacolo. Un posto pieno di magia. Il mio desiderio? Vedere più cose ed andare sull’Etna. La Sicilia è un’isola tutta da vedere!”.





Caruso: “Il Parco Archeologico di Selinunte è location di eventi di richiamo internazionale in grado di coniugare al meglio l’amore per le arti, la storia, l’archeologia”.





Il 10 Agosto nel parco archeologico più grande d’Europa farà tappa l’Holi Dance Festival, il più grande festival dei colori per la notte stellata di San Lorenzo. L’11 fuochi pirotecnici accompagneranno Martin Garrix illuminando nella magia i Templi.





***





“Il Parco Archeologico di Selinunte è uno dei posti più belli, anche per lo spettacolo. Un posto pieno di magia”. Lo ha affermato Martin Garrix alla vigilia dell’attesissimo concerto che terrà l’11 Agosto nel sito archeologico che rappresenta la porta sul Continente Africano ma che allo stesso tempo è testimonianza della Civiltà Antica: Parco Archeologico di Selinunte. E Garrix a pochi giorni dall’evento musicale che sta facendo già registrare il boom di biglietti ha parlato della Sicilia. “E’ un’isola così bella. Spero di avere il tempo per vedere qualcosa – ha proseguito Garrix - e per andare sull’Etna”.





E poi ha annunciato: “Sto lavorando ad un nuovo pezzo – ha dichiarato Garrix - che amo davvero molto. Non vedo l’ora che voi ragazzi lo sentiate”.





Il dj numero uno al Mondo, torna in Italia, Sabato 11 Agosto, nel Parco Archeologico più grande d’Europa, per un esclusivo set a Selinunte in Sicilia. Un appuntamento attesissimo con la più giovane superstar della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore, nell’ambito di “Wonders in Selinunte” a cura di Wonder Manage che inizierà il 10 Agosto con ingresso gratuito alle ore 19, quando nella notte delle stelle si terrà nel cuore del sito archeologico l’Holi Dance Festival, il più grande festival dei colori per la notte stellata di San Lorenzo. Si proseguirà l’11, con Martin Garrix ed il 12 con Sean Paul, ingressi a pagamento.





«Il Parco Archeologico di Selinunte è ormai location di eventi di richiamo internazionale – ha dichiarato Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa – in grado di coniugare al meglio l’amore per le arti, la storia, l’archeologia. È uno dei Parchi Archeologici più grandi in Europa ed è la porta verso un altro continente quale l’Africa, è sul mare. Stiamo parlando di 270 ettari con 7 aree di notevole importanza come l’Acropoli, la Collina di Manuzza, la Collina Orientale, la Collina della Gaggera, il Quartiere Artigianale, il Battistero Bizantino e le Cave di Cusa. È il luogo dove sono stati rinvenuti reperti unici in assoluto nella storia della Civiltà Antica ed è un sito in grado di unire popoli, usanze e costumi diversi».





Nato nel 1996, Garrix è uno dei dj più influenti al mondo. Basti pensare che a soli 20 anni aveva già venduto oltre 10 milioni di dischi: “Animals” gli ha permesso di conquistare la vetta della top 100 chart di Dj Mag.





Le sue collaborazioni sono un boom di ascolti. Il singolo “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa ha totalizzato oltre 491 milioni di stream su Spotify e il video ha superato 328 milioni di visualizzazioni. Ancora un successo con “So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya)” insieme a David Guetta, un brano entrato immediatamente nella Top 50 di Spotify Global con oltre 85 milioni di stream, accompagnato da un video ufficiale che ha segnato 54 milioni di visualizzazioni.





Ed ecco che Sabato 11 Agosto, i Templi saranno illuminati in tutto lo splendore anche da un meraviglioso spettacolo di fuochi pirotecnici che accompagneranno le musiche di Martin Garrix. Un evento nell’evento dal grande impatto visivo.





Il “Wonders in Selinunte” partirà venerdì 10 agosto alle ore 19 (ingresso gratuito) quando nel parco archeologico più grande d’Europa farà tappa l’Holi Dance Festival, il più grande festival dei colori per la notte stellata di San Lorenzo. Una giornata arricchita anche dalle esibizioni di giovani artisti locali selezionati attraverso dei contest.





Sabato 11 agosto l’attesissimo djset di Martin Garrix, il dj numero uno al Mondo, la più giovane superstar della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore che coinvolse già 15 mila persone in questa magnifica location nell’estate del 2017. Le prevendite early sono già sold out. Radio ufficiale: Radio 105.





Le attività prenderanno il via già nel daytime con panel e workshop a partire dalle ore 15 su tematiche care ai giovani inerenti il sud, il lavoro e le opportunità che offre il territorio. L’associazione di studenti fuori sede FuoridiME discuterà su “Sicilia: restare o andare via”.





Infine, Domenica 12 agosto toccherà alla voce vellutata di Sean Paul, re del pop latino, l´artista dancehall giamaicano più famoso del mondo che vanta un Grammy, un American Music Award e numerose collaborazioni con grandi star internazionali della musica.