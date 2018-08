Inserita in Economia il 06/08/2018 da Direttore Russo (Confintesa Sicilia): Confintesa presente all段naugurazione della pesa pubblica e del mercato contadino di San Cipirello 迭isponderemo con la nostra presenza all段nvito a partecipare all段naugurazione della pesa pubblica e del mercato contadino di San Cipirello, invito arrivato direttamente dal Sindaco, Vincenzo Geluso, e a cui non possiamo che rispondere positivamente dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Sicilia, Antonio Russo, riguardo l段naugurazione che si terrà martedì 7 agosto 2018 a cui sarà presente anche il Segretario Confederale di Confintesa Palermo, Domenico Amato.

廼n importante momento di crescita dell弾conomia locale spesso dimenticata a favore di strutture macroeconomiche inadeguate a contesti particolareggiati, pecca di una politica economica a livello europeo in cui specialmente l誕rea insulare e del sud Italia hanno sofferto molto decisioni che si sono rivelate totalmente fuori strada conclude Antonio Russo.

Palermo lì, 06/08/2018