Ambiente. Pd: un disegno di legge per limitare utilizzo stoviglie usa e getta

Pd: un disegno di legge per limitare utilizzo stoviglie usa e getta "Limitare il consumo dei prodotti usa e getta non biodegradabili e non riutilizzabili è un passo concreto verso una reale politica di tutela e valorizzazione dell'ambiente in cui viviamo". Lo dicono il capogruppo Giuseppe Lupo ed il parlamentare regionale PD Michele Catanzaro al termine dell'incontro con le associazioni che si occupano della tutela dell'ambiente nel corso del quale è stato illustrato il testo del ddl che regolamenta l'utilizzo di stoviglie e contenitori di plastica per combattere l'inquinamento.

“Ci siamo confrontati su un problema che sta assumendo proporzioni crescenti – aggiungono - e che rischia di provocare danni irreversibili all’ecosistema marino e costiero. Il disegno di legge che abbiamo presentato sposa perfettamente la linea delle associazioni ambientaliste e risponde ai dati allarmanti del dossier ‘Plastic free sea’ attraverso una politica di limitazione dei prodotti usa e getta già fruttuosamente sperimentata in altri paesi europei. Chiederemo al presidente dell’Ars - concludono - che il ddl, utile strumento di protezione dell’immenso patrimonio naturalistico della nostra regione, venga trattato nel più breve tempo possibile”.

All’incontro hanno partecipato Pietro Ciulla del WWF Sicilia Nord Occidentale, Nino Provenza della LIPU, Gianfranco Zanna di Legambiente Sicilia, Ernesta Morabito di Italia Nostra Regione Sicilia, Adriana Chirco di Italia Nostra Regione Sicilia

