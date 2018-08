Inserita in Tempo libero il 05/08/2018 da Direttore Roccapalumba: una fisarmonicista vietnamita alle Notti di BCsicilia Nell´ambito della manifestazione "Le Notti di BCsicilia" si terrà lunedì 6 agosto 2018 alle ore 21,30 l´iniziativa "Una piazza, una fisarmonica: la musica di Quyen Nguyen Tue". L´appuntamento è in Piazza Regina Elena a Roccapalumba. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Roccapaulba e con il patrocinio dell´Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell´Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 - Email: segreteria@bcsicilia.it - Facebook: BCsicilia - Twitter: BCsicilia. Nguyen Tue Quyen è nata ad Hanoi in Vietnam, 28 anni fa. Arriva in Sicilia come vincitrice di una borsa di studio all´università di Palermo. Qualche anno dopo un amico gli regala una fisarmonica e fin dal primo momento nasce un feeling incredibile tra lei e lo strumento. Inizia a prendere lezioni private, seguire corsi ed esibirsi. Suona soprattutto musica folk principalmente mazurke.