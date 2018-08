Inserita in Gusto il 04/08/2018 da Direttore Nel paradiso ecosostenibile della Croazia Il gourmet di Sicilia Dal 28 al 30 settembre 2018 al Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, 5 stelle della penisola di Punta Skala, esperienze di lusso per i palati con i prodotti Gustoso. Il primo di 6 eventi in 6 hotels di 6 Paesi.





Esperienze gourmet tra i sapori autentici della Sicilia attendono i buongustai dei Falkensteiner Hotels & Residences, dove dal 28 settembre 2018 gli ospiti saranno protagonisti di 6 eventi e degustazioni a base dei prodotti selezionati da Gustoso – Sicilian Food Experience, in 6 strutture di lusso di 6 Paesi (Austria, Croazia, Italia, Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia). Gustoso è un brand che unisce 14 importanti aziende siciliane, selezionate grazie all’intuizione di Daniele Cipollina, per portare nel resto della penisola italiana e all’estero le migliori tipicità, che rispecchiano il valore storico-culturale del patrimonio agroalimentare siciliano.

Si comincia dal 28 al 30 settembre 2018 al Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, raffinato 5 stelle al vertice della penisola paradisiaca ed ecosostenibile di Punta Skala accarezzato dal mare della Croazia su 3 lati. Gli ospiti parteciperanno a degustazioni durante il giorno a base di prodotti preparati con grani antichi siciliani, sughi e conserve vegetali, cioccolato biologico, caffè di qualità, olio, agrumi e arancia rossa, olive da tavola, prodotti dolciari tipici – a base di pasta di mandorle e frutta di marzapane -, birra artigianale. Invece, per la cena, potranno assaporare i piatti siciliani tradizionali preparati con i prodotti Gustoso da 2 Chef, lo Chef del Falkensteiner Hotel & Spa Iadera Tomislav Karamarko e lo Chef Andrea Ruisi, ambassador Gustoso.

Andrea Ruisi ha una formazione culinaria di eccellenza in ALMA, secondo la filosofia di Gualtiero Marchesi, che ha unito alla ricerca universitaria nel campo della fisica gastronomica. Fondamentali per lui sono il rispetto della materia prima, la conoscenza della storia e della tradizione degli ingredienti, e l’approccio scientifico sul quale innesta l’improvvisazione, in una sorta di cucina “Jazz”, che deve essere fatta ma anche raccontata per essere vissuta.

Tutti gli sopiti del Falkensteiner Hotel & Spa Iadera potranno partecipare all’evento evento culinario. Prezzi a partire da 230 euro per camera doppia a notte, colazione inclusa.

Falkensteiner Michaeler Tourism Group

FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG è una delle aziende turistiche leader nel settore privato in sei Paesi europei. Sotto la propria gestione riunisce i settori di Hotels & Residences ad oggi con 32 hotel e residence a quattro e cinque stelle, sviluppo FMTG e i consulenti per il turismo Michaeler & Partner.



