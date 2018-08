Inserita in Cronaca il 04/08/2018 da Direttore Al via il restauro del Palazzo Municipale di Salemi Venuti: “Recuperiamo un pezzo di storia della città”

SALEMI (TRAPANI) - Il Palazzo Municipale di Salemi tornerà a nuova vita. Hanno preso il via, infatti, i lavori che porteranno al completo restauro dellŽedificio, chiuso dal 2004. LŽappalto indetto dal Comune si è concluso con lŽaffidamento dei lavori alla ditta ŽEdil Sacif SrlŽ, di Lercara Friddi, per un importo totale di un milione e 238mila euro: il completamento dei lavori è previsto per maggio 2019, quando lŽedificio tornerà a ospitare la stanza del sindaco e alcuni uffici comunali. Il cantiere porterà a termine lŽiter di restauro iniziato nel 2004 e bloccatosi nel 2009. LŽattuale amministrazione comunale nel 2015 si è mossa per il recupero del finanziamento che era stato deciso dal Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e, dopo avere ottenuto parere positivo, ha dato via allŽiter che si è concluso nellŽaprile di questŽanno con lŽaggiudicazione definitiva dellŽappalto a cui avevano partecipato 19 ditte. “Il restuaro del palazzo municipale è un fiore allŽocchiello per la nostra Amministrazione - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. Non potevamo arrenderci allŽidea di lasciare chiuso un edificio che racchiude la storia di Salemi e a cui i salemitani sono molto legati - aggiunge -. Siamo quindi riusciti a recuperare le somme ancora disponibili e ad avviare lŽiter per un nuovo appalto. Il palazzo tornerà al suo antico splendore - prosegue Venuti - ma di questi lavori beneficerà lŽintero centro storico di Salemi, che recupererà in questo modo uno dei suoi angoli più affascinanti”.