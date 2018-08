Inserita in Tempo libero il 04/08/2018 da Direttore Future a Gibellina Domenica 5 agosto 21.30 Ultimo appuntamento estivo del Teatro del Fuoco in Sicilia Domenica 5 agosto alle 21.30 lo show “Future” degli artisti internazionali della XI Edizione del Teatro del Fuoco International Firedancing Festival va in scena al Baglio di Stefano di Gibellina dopo gli appuntamenti di Palermo. L´evento per cui vale la pena fare un viaggio è inserito nel calendario della Fondazione Orestiadi.

Sensuali ballerine, fiamme sinuose e abbaglianti, delicate farfalle di luce, perle che si intrecciano nei passi ritmati dei danzatori di cabaret ma anche volteggi mozzafiato di acrobati, cerchi infuocati, fluorescenti geometrie aprono le porte del sogno e dell’immaginazione verso l’avvenire più prossimo. “Future”, adatto alle famiglie, vuole trasmettere con la potenza positiva del fuoco il futuro costruttivo di Gibellina a 50 anni dal terremoto che distrusse la valle del Belice. Anche quest’anno, il Teatro del Fuoco nato a Stromboli nelle isole Eolie nel 2008, è volano di emozioni ed opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue identità turistico-culturali attraverso il linguaggio del fuoco, simbolo di passione, vitalità, eros, lo spettacolo del Teatro del Fuoco affascina, seduce e stupisce con coreografie di forte impatto visivo in scenari sempre nuovi che incantano i turisti. Il costo del biglietto d’ingresso è 15 euro, per prenotazione chiamare il numero 0924 67844 o inviare una mail a segreteria@orestiadi.it indicando nome cognome e recapito, fino alle ore 13 giorno 5 agosto 2018. Si garantisce il posto fino a mezz´ora prima dell´inizio spettacolo.

Per lo show di Gibellina Labisi Eventi effettua servizio di transfert da Palermo al costo di 15 euro. Info, acquisti e prenotazioni su www.labisiweb.com.

Il Teatro del Fuoco prosegue le sue attività durante l’anno con i tour “I Misteri del Fuoco” per la città alla scoperta di leggende e miti mai raccontati nel cuore della Palermo e con il Teatro del Fuoco Kids rivolto ai più piccoli che con la fiaba “Il bosco incantato del Re”. Folletti, piante e animali parlanti si affiancano ai personaggi storici per raccontare il passato di Palermo attraverso il gioco della rappresentazione teatrale secondo il metodo ideato da Gianni Rodari “perché essa può allargare l’orizzonte del bambino inventore” Per tutti i programmi www.teatrodelfuoco.com