SSD Marsala Calcio: Archiviata la visita dell´Alba Alcamo, lunedì 6 agosto tocca all´Equipe Sicilia

Inserita in Sport il 03/08/2018 da Direttore SSD Marsala Calcio: Archiviata la visita dellŽAlba Alcamo, lunedì 6 agosto tocca allŽEquipe Sicilia EŽ andato agli archivi lŽallenamento congiunto fra il Marsala Calcio e lŽAlba Alcamo, compagine che si appresta a militare nel campionato regionale di Eccellenza. Al “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti i due gruppi, sotto gli occhi attenti dei rispettivi tecnici, hanno effettuato una partitella divisa in tre tempi da 30Ž ciascuno, nella quale mister Ignazio Chianetta ha avuto modo di rodare per la prima volta col nuovo gruppo il proprio 4-3-3, dando mando a tutta la propria ampia rosa a disposizione di mettersi in mostra e di scaricare sul terreno di gioco i durissimi carichi di lavoro accumulati in questi primi 8 giorni di preparazione pre-campionato. Per la cronaca, lŽallenamento si è concluso col punteggio di 3-1 per gli azzurri con un gol per tempo di Manfrè (Rig.), Giannusa e Cincotta. La SSD Marsala Calcio a r.l comunica infine che è subito in programma un secondo allenamento congiunto, sempre al “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti lunedì 6 agosto 2018 alle ore 17:00 contro una selezione dellŽEquipe Sicilia, nota compagine palermitana guidata da mister Alfonso Ammirata che include calciatori al momento non tesserati con alcuna Società.

Marsala, 03/08/2018