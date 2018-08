Autoproduzione delle operazioni portuali, stamattina l’incontro al Dipartimento del Ministero Infrastrutture e trasporti con i sindacati e le associazioni degli armatori

Inserita in Economia il 02/08/2018 da Direttore Autoproduzione delle operazioni portuali, stamattina l段ncontro al Dipartimento del Ministero Infrastrutture e trasporti con i sindacati e le associazioni degli armatori Presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Santangelo: 的l Governo dimostra la giusta attenzione nei confronti delle problematiche che vive la categoria dei lavoratori portuali.





Roma, 2 agosto 2018 Un incontro molto partecipato quello che si è tenuto stamattina al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale organizzato dalla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Maurizio Santangelo, le sigle sindacali e le associazioni di armatori e della logistica hanno incontrato il Direttore generale del Dipartimento Maurizio Coletta, al fine di valutare congiuntamente le questioni relative all誕utoproduzione delle operazioni portuali.

Durante l段ncontro si è discusso altresì delle criticità che vive anche il porto Trapani e che vede coinvolti, da un lato, i lavoratori delle imprese portuali e, dall誕ltro, gli armatori e in particolare il Gruppo Franza, Caronte & Tourist (Traghetti delle Isole). Dal 22 giugno scorso, infatti, i lavoratori portuali non possono più salire a bordo dei traghetti, con relativo susseguirsi di manifestazioni e incontri tra sindacati e Prefetto, a causa dei provvedimenti dell但utorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale che, secondo lエImpresa portuale S.r.l. di Trapani che ha proposto un ricorso al TAR Sicilia, sarebbero illegittimi.

的l Governo, afferma il sottosegretario Santangelo - anche con la mia presenza, dimostra la giusta attenzione nei confronti delle problematiche portuali nazionali, delle imprese e dei lavoratori coinvolti. 轍uestioni complesse riscontrate in tutto il territorio nazionale, conclude Santangelo e molto diverse tra loro. Sottoporremo al Ministro Toninelli un report con quanto emerso dall段ncontro di oggi.