Interruzione temporanea obbligatoria della pesca anno 2018 in Sicilia



L’Organizzazione di Produttori della Pesca di Trapani esprime soddisfazione per il provvedimento firmato ieri e che riguarda l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca dell’anno 2018 in Sicilia.

Ci complimentiamo con l’Assessore Edy Bandiera ed il Direttore Dario Cartabellotta che hanno saputo individuare le vere esigenze del settore con un provvedimento innovativo.

Iniziamo a programmare il futuro con scelte condivise. L’interruzione temporanea 2018 è stata finalmente concepita con date che rispettano le aziende del settore, i mercati ittici e nello stesso modo la salvaguardia delle risorse. Diversamente da quanto avvenuto nel passato, il periodo individuato non si discosta da quello previsto dai Piani di gestione nazionali e condividiamo in pieno la scelta fatta.

In particolare il Decreto Assessoriale n. 61 del 31 luglio 2018 prevede per le unità da pesca autorizzate con il sistema strascico mediante l’uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell’arco di tempo compreso tra il 1 agosto e il 30 settembre 2018, per comunque concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo all’On. Toni Scilla che ha dato un contributo notevole alla causa forte delle richieste che arrivavano dalle varie marinerie.