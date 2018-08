Inserita in Politica il 01/08/2018 da Direttore ARS. Da Commissione OK al DDL Fava su Massoneria La Commissione "Affari istituzionali" dell´Assemblea Regionale Siciliana HA ESPRESSO STAMATTINA IL VOTO FAVOREVOLE al disegno di legge presentato da Claudio Fava che impone a Deputati e Assessori regionali di dichiarare l´eventuale l’affiliazione a logge massoniche e similari.

Il provvedimento, se approvato dall´Aula di Palazzo dei Normanni, sarà il primo di questo tipo in Italia.

"Questo voto - afferma il Presidente della Commissione regionale antimafia - segna un importante passo avanti nella direzione della trasparenza istituzionale. Siamo fiduciosi che adesso celermente il Parlamento vorrà votare e rendere effettiva la nuova norma. I recenti fatti di cronaca dimostrano quanto sia necessaria e indifferibile una norma che consenta a tutti gli elettori un giudizio compiuto e consapevole su amministratori ed eletti".