Il sindaco firma ordinanza contro plastica Nell'ambito della consegna delle CInque Vele, il sindaco di Pantelleria ha firmato l'ordinanza che mette al bando la plastica.



“E’ un altro bel segnale - dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia - per ridurre i rifiuti e, soprattutto, quelli più dannosi per l’ecosistema. Bicchieri e cannucce di plastica che usiamo per pochi minuti, inquinano per decine e decine di anni. Smettiamola di usarli. Dopo Malfa, Lampedusa e Pantelleria, cosa aspettano gli altri sindaci delle isole minori siciliane a firmare la stessa ordinanza? Avere nel 2019 tutte le isole minori libere dalla plastica monouso sarebbe un bellissimo e forte messaggio non solo ambientale ma anche turistico “.

29 luglio 2018