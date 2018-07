Inserita in Sport il 28/07/2018 da Direttore 62 piloti al via allo Slalom San Piero Patti Saranno 62 i piloti al via dello Slalom San Piero Patti, in programma domani nel Messinese. Sono state completate alle ore 20.00 come da programma, le operazione di verifica tecniche e sportive nel comune nebroideo. La gara su tre manches, organizzata da CST Sport, in collaborazione con la New Sicilia Promotion, scatterà alle ore 9.00.