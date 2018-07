Inserita in Tempo libero il 28/07/2018 da Direttore UNA SERATA “BLACK NIGHT” AL “SUONI” FESTIVAL ETNO JAZZ XIII EDIZIONE “SUONI” FESTIVAL ETNO JAZZ XIII EDIZIONE CHIUDE CON UNA SERATA “BLACK NIGHT”



Si chiude domenica 29 luglio con una “Black Night”, la XIII edizione di “Suoni”Festival Etno Jazz; evento organizzato a Castrovillari dalla Pro Loco cittadina con il sostegno della locale Amministrazione Comunale per la direzione artistica di Gerardo Bonifati. Due i set che andranno a chiudere la manifestazione. Si parte alle ore 21.00 nel Chiostro del Protoconvento francescano con “RUDY & THE M.O.B. SUPERSEXYTUR” Tour, con RUDY MARRA cantautore e scrittore italiano che nel 1991 a Sanremo vinse il premio della critica. Il suo progetto unico nel panorama italiano è stato definito, un genere musicale “Sensual Low Rock”, un incrocio che va dal jazz, al blus, dall’alternative rock, alla canzone d’autore contraddistinto da tinte basso-baritonali. Il progetto è nato dalla collaborazione internazionale, già nell’estate del 2011, con Dana Colley co-fondatore e sax baritono dei Morphine (boston-USA); gruppo cult dell’alternative rock mondiale. A chiudere la “BLACK NIGHT” tre artisti internazionali. La cantante Gospel americana, SHERRITA DURAN, un’artista a tutto tondo. La sua voce stupisce e rapisce l’ascoltatore al punto che il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz l’ha definita ‘’Un soprano acrobatico, una forza della natura capace di unire il bel canto alla musica black’’. VONN WASHINGTON, il grande chitarrista di Zucchero; a 10 anni suonava la chitarra elettrica. Comincia a suonare il basso in un progetto musicale dal nome “The Cavaliers” contemporaneamente lavora con i gruppi di R&B del suo quartiere. Conosce un eccezionale chitarrista Willie Vanderbilt con cui si esibisce in tanti concerti nelle città dell’Illinois. Registra il suo primo singolo “Lightning Lover”, apprezzatissimo, e da questo momento viene contattato da tanti artisti di vari generi musicali; lavora con Mark Stevens (fratello di Chaka Kahn) con lui suona il gospel nelle chiese Battiste e il Country nei Club. Vonn oltre ad essere un eccezionale e versatile musicista e anche una grande voce funky. JANET GRAY, grande vocalist, nata nella Carolina del nord. Janet si sente sempre adrenalinica nelle sue serate come vocalist che in genere sono caratterizzate dalla musica Funk, Soul, Pop, Rock fino all’Hard Rock. Inizia sempre le sue performance cantando alcune tra le sue canzoni preferite, come: “Time For A Revolution”, “Ev´ry 1´s A Winner”, “Gotta Feel It”, “Everybody Dance”, “Sky High” e riserva sempre una sorpresa per il pubblico che l´attende. “Suoni” con questa notte “Black”, si confermerà ancora una volta, il grande evento dell’estate castrovillarese.

Ingresso spettacoli: € 5,00 - Soci Pro Loco: € 3,00. Info - biglietteria: Ufficio I.A.T. Pro Loco del Pollino Corso Garibaldi, 160 - 87012 Castrovillari (CS) Tel. 0981.27750

L’evento è organizzato dalla Pro Loco cittadina, con il contributo del Comune di Castrovillari, la Gas Pollino, della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, del Parco Nazionale del Pollino, in collaborazione con la FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) la UISP, l’UNPLI, lo IOV , CALABRIASONA, ESTADANZA, dell’Associazione Culturale Tradizioni Popolari “Taranta”, l’IPSEOA e con i brand A.C.T. (Ambiente, Cultura, Turismo) “ Castrovillari Città Festival” e con l’apporto di sponsor privati.